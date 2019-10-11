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Де Лігт встановив нове досягнення у збірній Нідерландів

15:41 398 Читать на русском
Де Лігт встановив нове досягнення у збірній Нідерландів
Маттейс Де Лігт / Фото з відкритих джерел

20-річний гравець збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт відзначився віковим рекордом у складі своєї національної збірної.

81’ Мемфіс Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфіс Депай
 
Джош Мадженіс 76’
76’ Джош Мадженіс
81’ Мемфіс Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфіс Депай

Захисник туринського Ювентуса і збірної Нідерландів Маттейс де Лігт, зігравши у відбірковому матчі 7-го туру Євро-2020 проти Північної Ірландії, встановив чергове історичне досягення для свої збірної, повідомляє Opta.

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Він став наймолодшим в історії футболістом, який провів 20 ігор за "помаранчевих". На момент матчу Маттейсу виповнилось всього 20 років і 59 днів.

Нагадаємо, збірна Нідерландів у вчорашньому матчі ледь не створила сенсацію зі знаком "мінус": поступаючись збірній Північної Ірландії вона лише наприкінці матчу змогла відігратись, а вже у доданий час вирвати таку бажану перемогу – 3:1. Тепер у групі С тривладдя – у Нідерландів, Німеччини та Північної Ірландії однакова кількість очок (по 12), однак у перших двох збірних є гра в запасі.

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Теги
Євро-2020 Нідерланди Нідерланди Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Нідерланди - Північна Ірландія
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