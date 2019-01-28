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Де Лігт влітку може перейти в Ювентус

28 січня 23:47 130 Читать на русском
Де Лігт влітку може перейти в Ювентус
Де Лігт і Роналду стануть одноклубниками? / Reuters

Оборонець амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" зробила центрбека амстердамців своєю головною ціллю серед оборонців на літнє трансферне вікно, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, Де Лігт активно веде перемовини з іспанською Барселоною, але Юве збирається втрутитися у них і запропонувати нідерландцю кращі умови. Також туринці визначилися з альтернативними варіантами. Ними стали оборонець Бенфіки Рубен Діаш та захисник Фіорентини Нікола Міленковіч.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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