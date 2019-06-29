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Де Лігт в Ювентус: сума трансферу може вирости до 80 млн євро

00:13 272 Читать на русском
Де Лігт в Ювентус: сума трансферу може вирости до 80 млн євро
Маттейс Де Лігт / Фото Voetbalprimeur - Ередивізі

Аякс має намір добре заробити на трансфері свого захисника Маттейса Де Лігта.

Ювентус може заплатити Аяксу за Маттейса Де Лігта 80 млн євро, 13 з яких – це можливі бонуси, повідомляє Tuttosport.

"Він ще не перейшов в клуб, а вже хоче піти", – ПСЖ відмовився включати в контракт Де Лігта пункт про суму відступних

Зарплата 19-річного захисника становитиме 7,5 млн євро і також може зрости до 12 млн, що залежатиме від його успіхів в туринському клубі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, про трансфер нідерландця Ювентус оголосить вже найближчим часом.

В минулому сезоні Ередивізі капітан Аякса провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами і здійснив стільки ж асистів.

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