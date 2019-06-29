Де Лігт в Ювентус: сума трансферу може вирости до 80 млн євро

Аякс має намір добре заробити на трансфері свого захисника Маттейса Де Лігта.

Ювентус може заплатити Аяксу за Маттейса Де Лігта 80 млн євро, 13 з яких – це можливі бонуси, повідомляє Tuttosport.

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Зарплата 19-річного захисника становитиме 7,5 млн євро і також може зрости до 12 млн, що залежатиме від його успіхів в туринському клубі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, про трансфер нідерландця Ювентус оголосить вже найближчим часом.

В минулому сезоні Ередивізі капітан Аякса провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами і здійснив стільки ж асистів.

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