Де Лігт узгодив контракт з Ювентусом, – Райола

Агент захисника Аякса Маттейс Де Лігт Міно Райола розповів про можливий трансфер свого клієнта в Ювентус.

"З Де Лігтом все узгоджено, тепер хід за Аяксом. Ми ні в якому разі не збираємося доводити справу до суду. Я сам порадив це Маттейсу, але покинути команду некрасиво – це не в його стилі", – розповів Райола в коментарі De Telegraaf.

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Раніше повідомлялося, що туринці вже домовилися з 19-річним нідердандцем про особистий контракт і готові заплатити за нього 55 млн євро і 10 млн бонусів, тоді як амстердамський клуб вимагає 75 млн.

В минулому сезоні Ередивізі капітан Аякса провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами і здійснив стільки ж асистів.

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