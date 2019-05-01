Де Лігт став наймолодшим капітаном в історії півфіналів Ліги чемпіонів – йому лише 19 років

Молодість – один з головних козирів Аякса у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт вивів свою команду на півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Тоттенхема у якості капітана.

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Таким чином 19-річний оборонець став наймолодшим капітаном в історії півфінальних поєдинків найпрестижнішого клубного турніру, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Молодий гравець є трансферною ціллю багатьох європеських грандів.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Де Лігт провів 31 матч, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

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