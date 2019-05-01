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Де Лігт став наймолодшим капітаном в історії півфіналів Ліги чемпіонів – йому лише 19 років

00:29 138 Читать на русском
Де Лігт став наймолодшим капітаном в історії півфіналів Ліги чемпіонів – йому лише 19 років
Маттейс Де Лігт / Фото ФК Аякс

Молодість – один з головних козирів Аякса у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

 
Донні ван де Беек 15’
15’ Донні ван де Беек

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт вивів свою команду на півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Тоттенхема у якості капітана.

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Таким чином 19-річний оборонець став наймолодшим капітаном в історії півфінальних поєдинків найпрестижнішого клубного турніру, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Молодий гравець є трансферною ціллю багатьох європеських грандів.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Де Лігт провів 31 матч, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

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Теги
Тоттенхем - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів Рекорди Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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