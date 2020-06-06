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Де Лігт розповів, у чому винятковість Роналду

11:03 132 Читать на русском
Де Лігт розповів, у чому винятковість Роналду
Маттейс Де Лігт / Getty images

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт поділився думкою про свого зіркового одноклубника Кріштіану Роналду.

"Він приголомшливий професіонал. Найкращий зі свого покоління, один з найкращих гравців за всю історію. Роналду – великий приклад для молодих людей, таких як я, але це не те, що в Ювентусі більше немає з кого брати приклад.

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Я завжди намагаюся поліпшити свою гру, дивлячись на Кріштіану. Навіть на тренуваннях його інтенсивність просто божевільна. Іноді ви ставите собі питанням, чи дійсно йому 35 років", – цитує Де Лігта Goal.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус влітку 2018 року з мадридського Реала. Сума трансферу склала 117 млн євро. У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких став автором 21 забитого м'яча і віддав три результативні передачі.

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Італія Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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