Де Лігт розповів, у чому винятковість Роналду

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт поділився думкою про свого зіркового одноклубника Кріштіану Роналду.

"Він приголомшливий професіонал. Найкращий зі свого покоління, один з найкращих гравців за всю історію. Роналду – великий приклад для молодих людей, таких як я, але це не те, що в Ювентусі більше немає з кого брати приклад.

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Я завжди намагаюся поліпшити свою гру, дивлячись на Кріштіану. Навіть на тренуваннях його інтенсивність просто божевільна. Іноді ви ставите собі питанням, чи дійсно йому 35 років", – цитує Де Лігта Goal.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус влітку 2018 року з мадридського Реала. Сума трансферу склала 117 млн євро. У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких став автором 21 забитого м'яча і віддав три результативні передачі.

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