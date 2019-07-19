Де Лігт розповів про роль Роналду у своєму переході в Ювентус

Новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт розповів, чому перейшов у туринський клуб.

"Після фіналу Ліги Націй я вже був впевнений, що хочу грати в Ювентусі, але те, що Кріштіану попросив мене приєднатися до команди, стало великим компліментом для мене. Однак ця розмова ніяк не вплинула на моє рішення.

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Я вирішив переїхати сюди, тому що Італія – ​​одна з традиційних країн для розвитку захисників. Перед тим, як перейти в Ювентус, я розмовляв з Мауріціо Саррі по телефону просто для того, щоб познайомитися.

Він був однією з причин, чому я перейшов у цей клуб. Я чув про нього багато хорошого, мені подобається його футбольна філософія і те, як він працює з захисниками", – цитує Де Лігта Goal.com.

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