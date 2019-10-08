Де Лігт роздратований словами журналістів про його зайву вагу

Коштовний новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт прокоментував негативне ставлення італійської преси до своєї персони.

"Чутки про те, що Саррі змусив мене сісти на дієту – це просто дикість. Але я не здивований. Іноді я думаю: чому так відбувається? Я проводжу хорошу, на мій погляд, гру, а потім виявляється, що цього знову було недостатньо для хорошої оцінки. Гаразд, це просто думки. Для себе мені потрібно знати, що я зробив правильно, а що ні – і це я знаю дуже добре

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Кожному новачку потрібен час, щоб адаптуватися в клубі. У Ювентусі вже було двоє прекрасних центрбеків – К'єлліні і Бонуччі. Ідея полягала в тому, щоб поступово вводити мене до складу. Я грав за Аякс в іншому стилі. Це чудово, що я граю в основі, але з самого початку мене кинули в саме вогнище. Це дуже хороший виклик для мене", – підкреслив Де Лігт у коментарі NU.NL.

Нагадаємо, що Ювентус заплатив амстердамському Аяксу за зіркового центрбека 75 млн євро плюс 10,5 млн бонусами.

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