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Де Лігт роздратований словами журналістів про його зайву вагу

11:01 488 Читать на русском
Де Лігт роздратований словами журналістів про його зайву вагу
Маттейс Де Лігт / Reuters

Коштовний новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт прокоментував негативне ставлення італійської преси до своєї персони.

"Чутки про те, що Саррі змусив мене сісти на дієту – це просто дикість. Але я не здивований. Іноді я думаю: чому так відбувається? Я проводжу хорошу, на мій погляд, гру, а потім виявляється, що цього знову було недостатньо для хорошої оцінки. Гаразд, це просто думки. Для себе мені потрібно знати, що я зробив правильно, а що ні – і це я знаю дуже добре

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Кожному новачку потрібен час, щоб адаптуватися в клубі. У Ювентусі вже було двоє прекрасних центрбеків – К'єлліні і Бонуччі. Ідея полягала в тому, щоб поступово вводити мене до складу. Я грав за Аякс в іншому стилі. Це чудово, що я граю в основі, але з самого початку мене кинули в саме вогнище. Це дуже хороший виклик для мене", – підкреслив Де Лігт у коментарі NU.NL.

Нагадаємо, що Ювентус заплатив амстердамському Аяксу за зіркового центрбека 75 млн євро плюс 10,5 млн бонусами.

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Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Ювентус Ювентус Італія
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