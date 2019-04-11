Де Лігт: Роналду – хижак у штрафному майданчику

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував нічию у матчі 1/4 фіналу проти Ювентуса (1:1).

"З перших хвилин була просто вогненна атмосфера, і у нас було кілька шансів на перших хвилинах. На жаль, ми пропустили прямо перед перервою.

Де Лігт – наймолодший капітан в історії чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Одна з великих якостей Роналду, крім його таланту, полягає в тому, що він хижак в штрафному майданчику. Він бачить можливість, і неймовірно швидко все робить.

Знаємо, що не можна залишати вільний простір в захисті. Саме до цього готувався Ювентус. Але ми намагалися шукати дірки і в їх обороні.

Аякс – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми зіграли добре. У нашої команди великий потенціал, і це проявляється в Лізі чемпіонів. Ми довели, що граємо в 1/4 фіналу не випадково.

Звичайно, Ювентус сильний вдома, всі це знають. У матчі-відповіді буде важко", – сказав Де Лігт в післяматчевому коментарі Football Italia.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів