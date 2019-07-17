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Де Лігт проходить медогляд для Ювентуса

10:48 376 Читать на русском
Де Лігт проходить медогляд для Ювентуса
Маттейс Де Лігт / Твіттер Ювентуса

Нідерландський центрбек вже скоро офіційно стане гравцем чемпіона Італії.

Маттейс Де Лігт проходить медичні тести перед підписанням контракту зі "Старою синьйорою".

Ювентус офіційно презентував Ремзі

19-річний гравець напередодні прилетів до Турина, а вже сьогодні вранці офіційний твіттер Ювентуса опублікував відео з лікарні, в якій зірковий новачок проходить медогляд. Ювентус і Аякс узгодили всі деталі трансферу, туринці заплатять за гравця 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що в контракті Де Лігта будуть прописані відступні в розмірі 150 мільйонів євро.

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