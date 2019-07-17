Де Лігт проходить медогляд для Ювентуса

Нідерландський центрбек вже скоро офіційно стане гравцем чемпіона Італії.

Маттейс Де Лігт проходить медичні тести перед підписанням контракту зі "Старою синьйорою".

Ювентус офіційно презентував Ремзі

19-річний гравець напередодні прилетів до Турина, а вже сьогодні вранці офіційний твіттер Ювентуса опублікував відео з лікарні, в якій зірковий новачок проходить медогляд. Ювентус і Аякс узгодили всі деталі трансферу, туринці заплатять за гравця 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що в контракті Де Лігта будуть прописані відступні в розмірі 150 мільйонів євро.

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