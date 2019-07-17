Де Лігт проходить медогляд для Ювентуса

Україна — 12:11 270
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Юрченко офіційно став гравцем Зорі
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"Після слів Фергі я просидів на заправці півтори години": брутальний Яп Стам, який з Шевченком програв легендарний фіналСвіт — 12:00 315
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"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?Овертайм — 11:00 2042
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