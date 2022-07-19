"Дуже щасливий стати гравцем цього великого клубу. Баварія – найуспішніший клуб Німеччини, один із найуспішніших клубів Європи та світу.

Баварія офіційно оголосила про трансфер Де Лігта з Ювентуса

Із самого початку я побачив щиру зацікавленість спортивного директора, тренера та керівництва, які мене переконали. Крім того, Баварія – чудово керований клуб з великими цілями. Я дуже радий стати частиною історії мюнхенської Баварії", – цитує Де Лігта прес-служба клубу.

Нагадаємо, минулі три сезони нідерландець провів у Ювентусі, куди перебрався з Аякса за 85 млн євро. У складі туринського клубу Де Лігт провів 117 матчів, у яких забив 8 голів та віддав три результативні передачі.

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