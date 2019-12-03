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Де Лігт подякував Аяксу за здобуття титулу найкращого молодого гравця року

11:46 397 Читать на русском
Де Лігт подякував Аяксу за здобуття титулу найкращого молодого гравця року
Маттейс Де Лігт / Твіттер France Football

Центральний захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт поділився емоціями від здобуття нагороди найкращого гравця до 21 року за версією France Football.

"Я дійсно пишаюся і щасливий. Сподіваюся, всім сподобався вечір в цьому чудовому місці.

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Я хотів би подякувати Аяксу, який багато чому мене навчив, і Ювентусу, своєму новому клубу, а також моїм партнерам по команді", – цитує Де Лігта Sky Sport Italia. Нідерландець випередив таких зірок як Джейдон Санчо і Жоау Феліш, а також українця Андрія Луніна, який посів п'яте місце у підсумковому списку.

До слова, Де Лігт є основним захисником збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 гратиме в одній групі з Україною.

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Італія Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Ювентус Ювентус Аякс Аякс
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