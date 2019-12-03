Де Лігт подякував Аяксу за здобуття титулу найкращого молодого гравця року

Центральний захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт поділився емоціями від здобуття нагороди найкращого гравця до 21 року за версією France Football.

"Я дійсно пишаюся і щасливий. Сподіваюся, всім сподобався вечір в цьому чудовому місці.

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Я хотів би подякувати Аяксу, який багато чому мене навчив, і Ювентусу, своєму новому клубу, а також моїм партнерам по команді", – цитує Де Лігта Sky Sport Italia. Нідерландець випередив таких зірок як Джейдон Санчо і Жоау Феліш, а також українця Андрія Луніна, який посів п'яте місце у підсумковому списку.

До слова, Де Лігт є основним захисником збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 гратиме в одній групі з Україною.

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