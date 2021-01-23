Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт став ще одним гравцем, який поборов COVID-19.

Нідерландець здав ще два негативних тести на коронавірус після того, як захворів на COVID-19.

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Таким чином, Де Лігт покинув самоізоляцію та приєднається до партнерів у готелі перед матчем проти Болоньї, повідомляє офіційний сайт Ювентуса. Гравець навіть буде включений у заявку на поєдинок проти болонців.

У нинішньому сезоні Серії А Де Лігт провів 9 матчів. Ювентус наразі посідає 6 місце із 33 очками, відстаючи від першого Мілана на 10 пунктів.

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