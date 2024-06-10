Захисник Баварії та збірної Нідерландів Маттейс де Лігт закріпив стосунки з коханою шлюбом.

Маттейс де Лігт одружився з Аннекее Моленаар перед виступом на Євро-2024 у складі збірної Нідерландів. Пара вже п'ять років у стосунках. Маттейс зробив пропозицію красуні минулого року під час відпочинку в Греції.

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Церемонія 24-річних молодят була скромною, запросили тільки близьких людей. Згодом відбудеться вечірка в Італії для всіх друзів. Дівчина поділилася фото у соцмережах і додала:

"Перед чемпіонатом Європи нереально спланувати велике весілля. Але ми хотіли нарешті стати офіційною парою, дружиною та чоловіком. Тому для початку ми організували свято в маленькому колі".

Де Лігт був капітаном Аякса, після чого перейшов у Ювентус. Останні два роки Маттейс провів у Баварії. Аннекее займається моделінгом. Вона є донькою колишнього футболіста Кеє Моленаара.