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Де Лігт: Можливо, для переходу в Барселону ще просто не настав час

15:31 100 Читать на русском
Де Лігт: Можливо, для переходу в Барселону ще просто не настав час
Маттейс Де Лігт / фото із соцмереж

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт зізнався, що досі не може визначитися зі своїм новим клубом.

"Я досі не знаю, що говорить мені моє серце, я весь час був зосереджений на Аяксі і збірній. Тепер настав час подумати про це і вирішити.

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Для мене найголовніше – знати, що в команді, куди я піду, буду мати постійну ігрову практику. Не знаю, коли вирішу це питання, але я не поспішаю.

Звичайно, було б непогано возз'єднатися з Де Йонгом, але я також повинен подивитися, що краще для мене. Я не звертаю уваги ні на кого, мені доводиться самому вибирати свій шлях.

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Барселона може не потягнути фінансово мій перехід? Гроші – не питання для мене. Можливо, ще просто не настав час", – цитує Де Лігта Goal.com.

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Теги
Барселона Барселона Аякс Аякс Іспанія Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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