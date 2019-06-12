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Де Лігт може посприяти трансферу Маркіньйоса в Ювентус

12:40 437 Читать на русском
Де Лігт може посприяти трансферу Маркіньйоса в Ювентус
Маркіньйос / Getty images

Захисник ПСЖ Маркіньйос невдовзі може перебратися в чемпіонат Італії.

Капітан Аякса Маттейс Де Лігт близький до переходу в ПСЖ. Агент футболіста вже прибув у Париж, щоб вести переговори, повідомляє Sky Sport Italia.

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Зазначається, що амстердамці отримають за свого гравця близько 80 мільйонів євро. Водночас Sport Mediaset стверджує, що ПСЖ після цього переходу погодиться продати Маркіньйоса.

У запрошенні 25-річного бразильця, який вже має досвід виступів у Серії А в складі Роми, зацікавлений туринський Ювентус.

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В минулому сезоні Маркіньйос зіграв за ПСЖ 44 матчі в усіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 2 гольові передачі.

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Теги
Маркіньйос Маркіньйос Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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