Де Лігт може посприяти трансферу Маркіньйоса в Ювентус

Захисник ПСЖ Маркіньйос невдовзі може перебратися в чемпіонат Італії.

Капітан Аякса Маттейс Де Лігт близький до переходу в ПСЖ. Агент футболіста вже прибув у Париж, щоб вести переговори, повідомляє Sky Sport Italia.

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Зазначається, що амстердамці отримають за свого гравця близько 80 мільйонів євро. Водночас Sport Mediaset стверджує, що ПСЖ після цього переходу погодиться продати Маркіньйоса.

У запрошенні 25-річного бразильця, який вже має досвід виступів у Серії А в складі Роми, зацікавлений туринський Ювентус.

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В минулому сезоні Маркіньйос зіграв за ПСЖ 44 матчі в усіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 2 гольові передачі.