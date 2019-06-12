Де Лігт може посприяти трансферу Маркіньйоса в Ювентус

Збірна України — 14:00 176
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Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019
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Клуби УПЛ проголосували за збереження Олімпіка та впровадження VARУкраїна — 13:20 1064
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Хто замінить Пятова у Шахтарі: серед варіантів – Лунін і ще три голкіпериСергій Тищенко — 13:00 3791
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"Сподіваюсь, у Конституційного суду теж є VAR": реакція соцмереж на скандальний вихід України у фінал ЧС-2019 U-20Збірна України — 10:45 3611
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Конопля поскаржився на ганебну поведінку гравців збірної Італії – суддя не карав їх за відверте хамствоСвіт — 08:52 3218