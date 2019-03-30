Де Лігт: Моє майбутнє вирішує Райола

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт розповів, чи може перейти у Ювентус.

"Перехід в Ювентус? Все можливо, але є й інші клуби. На даний момент я гравець Аякса. Моє майбутнє вирішує мій агент Міно Райола.

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Моїми кумирами є захисники Ювентуса Леонардо Бонуччі та Джорджо К'єлліні, які є ідеальними моделями сучасних оборонців", – цитує Де Лігта Mundo Deportivo.

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До слова, за 19-річного капітана Аякса змагається низка європейських клубів, зокрема іспанська Барселона, німецька Баварія та італійський Ювентус.