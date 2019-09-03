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Де Лігт, де Йонг і Тадіч отримали нагороди за неймовірний сезон в Ередивізі

20:27 205 Читать на русском
Де Лігт, де Йонг і Тадіч отримали нагороди за неймовірний сезон в Ередивізі
Де Лігт, де Йонг і Тадіч отримали нагоди за неймовірний сезон в Ередивізі

У Нідерландах відбулася церемонія нагородження найкращих футболістів за підсумками сезону 2018/19 в Ередивізі.

Неймовірно успішний сезон дозволив представникам Аякса отримати найбільше нагород, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Оборонець Маттейс Де Лігт, який влітку перебрався до Ювентуса, визнаний найкращим гравцем сезону. Хавбек Френкі де Йонг, який змінив Амстердам на Барселону, став найкращим молодим гравцем. Натомість Душан Тадіч розділив із нападником ПСВ Люком де Йонгом приз найкращому бомбардиру сезону.

До слова, амстердамський Аякс у сезоні 2018/19 оформив чемпіонський дубль, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
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