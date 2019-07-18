Де Лігт – гравець Ювентуса

Маттейс Де Лігт перейшов у Ювентус / ФК Ювентус

Ювентус оголосив про перехід капітана Аякса Маттейса Де Лігта. Контракт розрахований на 5 років.

Маттейс Де Лігт офіційно перейшов у Ювентус. Сьогодні голландський захисник успішно пройшов медобстеження та підписав контракт на 5 років – до 30 червня 2024-го.

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Туринці заплатили за новачка 75 млн євро плюс 10,5 млн бонусами. Захисник став черговим новачком "Старої синьйори" після Аарона Ремзі, Джанлуїджі Буффона, Адріена Рабйо та Луки Пеллегріні.

На 19-річного капітана Аякса претендували чимало топ-клубів – Барселона, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інші, проте в підсумку Де Лігт обрав саме чемпіонів Італії.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів у складі Аякса 55 матчів, відзначившись 7 голами та 4 гольовими передачами. Саме амстердамці вибили Ювентус з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу.

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