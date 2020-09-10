Сьогодні стало відомо, що бос "партенопейців" здав позитивний тест на коронавірус, інформує La Repubblica.

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Характерні симптоми Де Лаурентіс мав упродовж кількох днів, однак вирішив, що це алергія на устриці і робити тест не поспішав. Більше того, 71-річний італієць відвідав вчорашнє зібрання керівників Серії А. Зазначається, що бос Наполі знімав захисну маску і часто спілкувався з іншими учасниками заходу. Тепер всі вони повинні здати тести і відбути мінімальний період ізоляції.

Нагадаємо, новий сезон Серії А розпочнеться 19 вересня. Наполі у першому турі поїде в гості до Парми.

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