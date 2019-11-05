Де Лаурентіс закрив гравців Наполі на базі клубу на тиждень – Анчелотті розкритикував дії президента

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс в своєму стилі вирішив покарати гравців за поразку у матчі 11-го туру Серії А проти Роми (1:2).

Де Лаурентіс закрив гравців Наполі на тренувальній базі клубу для посиленної підготовки перед матчем Ліги чемпіонів проти Зальцбурга та поєдинком Серії А з Дженоа, повідомляє Corriere dello Sport.

Рома – Наполі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Це не покарання, а можливість краще пізнати один одного", – прокоментував своє рішення президент клубу.

"Якщо ви запитаєте мене, що я думаю, я скажу, що не згоден з рішенням, прийнятим клубом. Однак тренер повинен залишатися тренером. Це ті рішення, які приймає клуб", – став на захист гравців головний тренер неаполітанців Карло Анчелотті.

Нагадаємо, безвиграшна серія Наполі налічує вже 3 матчі поспіль.

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