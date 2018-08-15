Де Лаурентіс: Ведемо переговори з Оспіною, а ціна Белотті завищена

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив, що клуб намагається підписати голкіпера Арсенала Давіда Оспіну.

"Так, може прийти Оспіна, ми ведемо переговори. Досі є певні розбіжності щодо умов переходу, але він може відбутися.

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Міньйоле? Хороший воротар. Ми слідкували за ним, як і за Очоа, а також Татарушану. Мені подобався Очоа, але я більше не буду намагатися його підписати.

Переговори з Торіно? Абсолютно неможливо! Мені здається, що вартість Белотті значно завищена. Мене радує, якщо він коштує 65 млн євро, тому що це означає, що Інглезе коштує 85 млн. В минулому році він забив 12 голів, тоді як Белотті – лише 10", – цитує Де Лаурентіса Radio Kiss Kiss Italy.