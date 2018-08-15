toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Де Лаурентіс: Ведемо переговори з Оспіною, а ціна Белотті завищена

16:54 212 Читать на русском
Де Лаурентіс: Ведемо переговори з Оспіною, а ціна Белотті завищена
Андреа Белотті / фото: ФК Торіно

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив, що клуб намагається підписати голкіпера Арсенала Давіда Оспіну.

"Так, може прийти Оспіна, ми ведемо переговори. Досі є певні розбіжності щодо умов переходу, але він може відбутися.

Спаллетті не захотів говорити про перехід Модріча в Інтер

Міньйоле? Хороший воротар. Ми слідкували за ним, як і за Очоа, а також Татарушану. Мені подобався Очоа, але я більше не буду намагатися його підписати.

Переговори з Торіно? Абсолютно неможливо! Мені здається, що вартість Белотті значно завищена. Мене радує, якщо він коштує 65 млн євро, тому що це означає, що Інглезе коштує 85 млн. В минулому році він забив 12 голів, тоді як Белотті – лише 10", – цитує Де Лаурентіса Radio Kiss Kiss Italy.

Теги
Італія Роберто Інглезе Роберто Інглезе Ауреліо Де Лаурентіс Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле Гільєрмо Очоа Гільєрмо Очоа Давід Оспіна Давід Оспіна Андреа Белотті Андреа Белотті Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
7
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук