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Де Лаурентіс: Вболівальники, які торочать про підсилення, якісь наркомани або божевільні

15:46 234 Читать на русском
Де Лаурентіс: Вболівальники, які торочать про підсилення, якісь наркомани або божевільні
Ауреліо Де Лаурентіс / фото із соцмереж

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відповів на критику з боку вболівальників команди, які обурені тим, що клуб не купує гравців цього літа.

"Мені не дуже подобається, коли в команді дуже багато нападників. Потрібно дати тренеру попрацювати з гравцями, які є, перш ніж когось підписувати. Вболівальники, які торочать про підсилення, якісь наркомани або божевільні.

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Якщо фанати хочуть критикувати мене, тому що Наполі не підписав гравців, яких вони хочуть, то нехай критикують. Вони хочуть, щоб я витрачав мільйони на гравців, а самі потім "зайцями" проходять на стадіон і купують підроблену форму команди на ринку", – заявив Де Лаурентіс в ефірі радіо Kiss Kiss.

Наполі цього літа підписав лише хавбека Фабіана Руїса із Бетіса, воротаря Удінезе Алекса Мерета та молодого захисника Ліля Кевіна Малькуі.

Теги
Трансфери Італія Ауреліо Де Лаурентіс Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі
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