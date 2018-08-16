Де Лаурентіс: Вболівальники, які торочать про підсилення, якісь наркомани або божевільні

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відповів на критику з боку вболівальників команди, які обурені тим, що клуб не купує гравців цього літа.

"Мені не дуже подобається, коли в команді дуже багато нападників. Потрібно дати тренеру попрацювати з гравцями, які є, перш ніж когось підписувати. Вболівальники, які торочать про підсилення, якісь наркомани або божевільні.

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Якщо фанати хочуть критикувати мене, тому що Наполі не підписав гравців, яких вони хочуть, то нехай критикують. Вони хочуть, щоб я витрачав мільйони на гравців, а самі потім "зайцями" проходять на стадіон і купують підроблену форму команди на ринку", – заявив Де Лаурентіс в ефірі радіо Kiss Kiss.

Наполі цього літа підписав лише хавбека Фабіана Руїса із Бетіса, воротаря Удінезе Алекса Мерета та молодого захисника Ліля Кевіна Малькуі.