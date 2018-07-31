Де Лаурентіс: Трансфер Роналду фінансово вигідний для Ювентуса

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс неоднозначно висловився щодо трансферу Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Я не скажу, що перехід Роналду – провальний трансфер. На мою думку, що це чудова угода для Ювентуса.

Як до футболіста, у мене немає ніяких питань до Роналду – про нього можна зняти фільм.

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Єдине в чому я сумніваюсь, чи буде віддача на футбольному полі такою же великою, як комерційний прибуток", – цитує Де Лаурентіса видання Football Italia.

Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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