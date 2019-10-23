Де Лаурентіс: Трансфер Ібрагімовіча в Наполі залежить від бажання Златана

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував майбутній матч проти Зальцбурга та чутки щодо можливого переходу Златана Ібрагімовіча до стану неаполітанців.

"Зальцбург – дуже сильна команда. Сподіваюся, моя команда досить сконцентрована, аби продемонструвати свої найкращі якості. Мені смішно, коли я чую критику на адресу Лосано, адже йому необхідний час для адаптації. До того ж, у нас є й інші сильні гравці на його позицію.

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Трансфер Ібрагімовіча в Наполі? Ми з ним обговорювали можливий перехід, але це було більше моїм бажанням, аніж пропозицією. В кінці кінців, усе залежить від Златана", – цитує Де Лаурентіса офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Варто зазначити, що у Ібрагімовіча є чинний контракт із Лос-Анджелес Гелаксі, але швед планує повернутись до Європи у міжсезоння. Раніше у Серії А Ібрагімовіч виступав за Ювентус, Інтер та Мілан.

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