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Де Лаурентіс спростував трансфери Кавані, Бензема та ще кількох зірок

16:40 350 Читать на русском
Де Лаурентіс спростував трансфери Кавані, Бензема та ще кількох зірок
Карім Бензема / фото із соцмереж

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував трансферні чутки, які пов'язують зіркових атакувальних гравців із "партенопейцями".

"Ді Марія та Бензема? Велика брехня. Я маю домовленість із Карло Анчелотті. Не розумію, чому я повинен підписувати цих двох, при всій повазі, двох дідусів? Задовольняти фанів, які грають футбол у барі, я не збираюся. Я їх поважаю, але треба зберігати голову холодною, а мені дозволити робити свою справу.

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Щодо Кавані, то він заробляє 20 млн євро кожні 2 місяці. Без сумніву, це – діамант, але я не думаю, що він погодиться піти на подвійне зменшення зарплати. Якщо він мені зателефонує та скаже, що готовий, то я не проти. Чи є угода з ним? Повна нісенітниця. Зараз я не вірю у трансфер, і перший про це кажу.

Фалькао? Дурниці. Це фейкові новини, оскільки він більше не забиває. Чи завершений перехід Ді Марії? Неправда, дуже багато неправди", – резюмував Де Лаурентіс в ефірі радіо Kiss Kiss.

Нещодавно з'явилася інформація, що Наполі готовий запропонувати 40 млн фунтів за Бензема. У переході француза нібито був особисто зацікавлений керманич "партенопейців" Карло Анчелотті.

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