Де Лаурентіс спростував трансфери Кавані, Бензема та ще кількох зірок

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував трансферні чутки, які пов'язують зіркових атакувальних гравців із "партенопейцями".

"Ді Марія та Бензема? Велика брехня. Я маю домовленість із Карло Анчелотті. Не розумію, чому я повинен підписувати цих двох, при всій повазі, двох дідусів? Задовольняти фанів, які грають футбол у барі, я не збираюся. Я їх поважаю, але треба зберігати голову холодною, а мені дозволити робити свою справу.

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Щодо Кавані, то він заробляє 20 млн євро кожні 2 місяці. Без сумніву, це – діамант, але я не думаю, що він погодиться піти на подвійне зменшення зарплати. Якщо він мені зателефонує та скаже, що готовий, то я не проти. Чи є угода з ним? Повна нісенітниця. Зараз я не вірю у трансфер, і перший про це кажу.

Фалькао? Дурниці. Це фейкові новини, оскільки він більше не забиває. Чи завершений перехід Ді Марії? Неправда, дуже багато неправди", – резюмував Де Лаурентіс в ефірі радіо Kiss Kiss.

Нещодавно з'явилася інформація, що Наполі готовий запропонувати 40 млн фунтів за Бензема. У переході француза нібито був особисто зацікавлений керманич "партенопейців" Карло Анчелотті.