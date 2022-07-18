Де Лаурентіс: Саррі знищував футболістів під час своїх тренувань

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розкритикував колишнього наставника неаполітанців Мауріціо Саррі.

"Не було нічого поганого в тому, що я сумнівався в його рішеннях. У Саррі був діючий контракт, тому я мав право говорити, що він поводив себе неналежним чином.

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Наші гравці виконували всі його забаганки. Він буквально знищував їх під час своїх фантастичних тренувань.

Тепер він вирішив перевезти всю мою команду в Англію і розтягнути її. Я вирішив відпустити Жоржінью після розмови з Анчелотті. Він сказав мені, що планує робити ставку на Діаварру іпланує опустити Гамшика глибше", – цитує президента Наполі Football Italia.

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