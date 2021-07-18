Перемовини між Наполі та 30-річним капітаном щодо нового контракту зайшли у глухий кут через розбіжності сторін, інформує Football Italia.

Барселона накинула оком на Інсіньє – є перешкода на шляху до трансферу

Інсіньє не хоче йти на пониження зарплатні. Це йому пропонував президент Ауреліо Де Лаурентіс, мотивувавши прохання скрутним фінансовим становищем у часи пандемії. Бос Наполі та Лоренцо мають знову сісти за стіл перемовин після того, як останній повернеться з відпустки після Євро-2020.

Щоправда, якщо Де Лаурентісу не вдасться домовитись з вінгером щодо продовження чинного до 2022 року контракту, він не робитиме трагедії, адже не боїться втратити Лоренцо Інсіньє безкоштовно наступного літа. Наставник неаполітанців Лучано Спаллетті, своєю чергою, хоче зберегти капітана.

До слова, у минулому сезоні Лоренцо відіграв 49 матчів у блакитній футболці, відзначившись 19-ма голами та 11-ма результативними передачами.

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