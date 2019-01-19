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Де Лаурентіс: Наполі може продати Кулібалі, якщо отримає непристойну пропозицію

16:40 149 Читать на русском
Де Лаурентіс: Наполі може продати Кулібалі, якщо отримає непристойну пропозицію
Ауреліо де Лаурентіс / Фото із соцмереж

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс у своєму стилі прокоментував можливість продажу ключового гравця клубу Каліду Кулібалі.

"Пам'ятаю, що ми відхилили пропозицію в розмірі 105 млн євро, але не питайте, від кого вона було.

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Ми станемо розмірковувати про можливість трансферу гравця, тільки в разі якщо з'явиться пропозиція, яка значно перевищить ринкову вартість Кулібалі. Це повинна бути непристойна пропозиція. Також ми готові обговорити перехід, якщо гравець захоче прийняти цю пропозицію", – цитує де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Кулібалі є трансферною ціллю багатьох європеських грандів.

В поточному сезоні Серії А сенегалець провів 18 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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Теги
Італія Трансфери Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс Трансфери Чемпіонату Італії
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