Де Лаурентіс: Наполі може продати Кулібалі, якщо отримає непристойну пропозицію

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс у своєму стилі прокоментував можливість продажу ключового гравця клубу Каліду Кулібалі.

"Пам'ятаю, що ми відхилили пропозицію в розмірі 105 млн євро, але не питайте, від кого вона було.

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Ми станемо розмірковувати про можливість трансферу гравця, тільки в разі якщо з'явиться пропозиція, яка значно перевищить ринкову вартість Кулібалі. Це повинна бути непристойна пропозиція. Також ми готові обговорити перехід, якщо гравець захоче прийняти цю пропозицію", – цитує де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Кулібалі є трансферною ціллю багатьох європеських грандів.

В поточному сезоні Серії А сенегалець провів 18 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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