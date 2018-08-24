Де Лаурентіс: Наполі дав Саррі все, а він за три роки нічого не виграв

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловив невдоволення відсутністю трофеїв при колишньому тренерові клубу Мауріціо Саррі.

"У минулому сезоні у нас залишилося задоволення від гарної гри, але гіркота від того, що ми нічого не виграли. Ми дали Саррі все, а він за три роки нічого не виграв.

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Анчелотті – приємна людина, він помилково потрапив в світ футболу. Він досяг би екстраординарних успіхів в будь-якій сфері. Він приносить баланс, а це рідкісна характеристика", – цитує Де Лаурентіса L'Equipe.

Наполі за підсумками минулого сезону посів друге місце в турнірній таблиці італійської Серії А, відставши від Ювентуса на чотири очки. Після закінчення сезону Саррі був відправлений у відставку, після чого очолив Челсі. Його місце в стані неаполітанців зайняв Карло Анчелотті.

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