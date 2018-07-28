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Де Лаурентіс: Ді Марія та Балотеллі не цікавлять Наполі

20:35 130 Читать на русском
Де Лаурентіс: Ді Марія та Балотеллі не цікавлять Наполі
Ауреліо Де Лаурентіс / Фото ФК Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс поділився трансферними планами клубу.

"Мертенс залишиться в клубі.

Ді Марії не буде в Наполі, це стосується і Балотеллі – я вже давно говорив, що ми не будемо його підписувати.

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Що стосується Грассі, у нас є дуже цікава пропозиція з Іспанії. Ми оцінюємо, як буде краще для гравця. Але він не поїде в Парму або Кальярі, тому що ніхто з цих клубів не запропонував мені 18 млн євро, які я хочу", – цитує Де Лаурентіса видання Football Italia.

Нагадаємо, раніше президент Наполі спростував інтерес італійського клубу до Каріма Бензема та Едінсона Кавані.

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