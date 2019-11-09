toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Де Лаурентіс був за крок до звільнення Анчелотті – наставника Наполі врятували юристи

11:59 331 Читать на русском
Де Лаурентіс був за крок до звільнення Анчелотті – наставника Наполі врятували юристи
Карло Анчелотті та Ауреліо Де Лаурентіс / Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті був на межі звільнення з клубу на цьому тижні.

44’ Ірвінг Лосано
 
Ерлінг Холанд 11’
11’ Ерлінг Холанд
44’ Ірвінг Лосано

Відразу кілька італійських ЗМІ повідомили, що Де Лаурентіс був розлючений поведінкою футболістів Наполі, які після матчу Ліги чемпіонів із Зальцбургом (1:1) відмовилися сідати в клубний автобус і роз'їхалися по домівках. Таким чином гравці висловили протест проти рішення Де Лаурентіса замкнути команду на тренувальній базі до кінця тижня.

Анчелотті та декілька гравців можуть покинути Наполі – клуб опублікував офіційну заяву

Анчелотті, який на початку тижня виражав невдоволення рішенням Де Лаурентіса, все-таки не проігнорував указ президента і вирушив на базу, щоб уникнути штрафу. Це вкрай не сподобалося Де Лаурентісу, який вирішив, що тренер втратив авторитет і здатність керувати гравцями.

Де Лаурентіс був готовий звільнити Анчелотті, але юристи порадили йому взяти паузу і подумати в тому числі над тим, що йому доведеться виплачувати зарплату тренеру до кінця сезону навіть після відставки. В результаті, одіозний президент змінив своє рішення.

Фанати Наполі закликали Анчелотті іти геть та облаяли футболістів під час відкритого тренування

blog_ava
Леоненко знищив Циганкова після гри у Лізі Європи
09:46
3236
Теги
Карло Анчелотті Карло Анчелотті Ауреліо Де Лаурентіс Наполі - Зальцбург Наполі Наполі Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
27
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук