Де Лаурентіс був за крок до звільнення Анчелотті – наставника Наполі врятували юристи

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті був на межі звільнення з клубу на цьому тижні.

Відразу кілька італійських ЗМІ повідомили, що Де Лаурентіс був розлючений поведінкою футболістів Наполі, які після матчу Ліги чемпіонів із Зальцбургом (1:1) відмовилися сідати в клубний автобус і роз'їхалися по домівках. Таким чином гравці висловили протест проти рішення Де Лаурентіса замкнути команду на тренувальній базі до кінця тижня.

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Анчелотті, який на початку тижня виражав невдоволення рішенням Де Лаурентіса, все-таки не проігнорував указ президента і вирушив на базу, щоб уникнути штрафу. Це вкрай не сподобалося Де Лаурентісу, який вирішив, що тренер втратив авторитет і здатність керувати гравцями.

Де Лаурентіс був готовий звільнити Анчелотті, але юристи порадили йому взяти паузу і подумати в тому числі над тим, що йому доведеться виплачувати зарплату тренеру до кінця сезону навіть після відставки. В результаті, одіозний президент змінив своє рішення.

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