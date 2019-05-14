Де Лаурентіс: Аллегрі може сидіти мовчки, коли поряд Роналду

Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вважає, що авторитет Кріштіану Роналду в Ювентусі значно більший, ніж у тренера Массіміліано Аллегрі.

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"Кріштіану сильний, своєю присутністю він замінив в команді тренера. Чим повинен був займатися Аллегрі в цьому сезоні? Справжній мотиватор – Роналду. Він лідер роздягальні. У матчах збірної я бачив, що він сидить на лавці і дає команді вказівки більше, ніж тренер.

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Я б не зміг дозволити собі його підписання. Батьки навчили мене жити за засобами", – розповів Де Лаурентіс Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Наполі не зміг нав'язати Ювентусу боротьби за чемпіонство у цьому році і завершив сезон на другій сходинці Серії А.