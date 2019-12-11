Де Лаурентіс – про звільнення Анчелотті: Мені шкода, що все сталося ось так

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс у своєму стилі прокоментував звільнення Карло Анчелотті з посади головного тренера клубу.

"Правильно буде подякувати Анчелотті. Ми з ним як і раніше залишаємося друзями. У мене ніколи не було розбіжностей і сварок з Карло. Мені шкода, що все сталося ось так. Але навіть чоловік з дружиною після розлучення часто зберігають хороші стосунки.

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Нам снився сон, але раптово ми прокинулися. Я захистив Анчелотті і сказав, що для всіх було б краще, якби кожен йшов своїм шляхом", – цитує Де Лаурентіса офіційний сайт Наполі.

Нагадаємо, Наполі напередодні попрощався з Карло Анчелотті, а на його місце призначили екс-наставника Мілана Дженнаро Гаттузо.

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