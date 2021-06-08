Форма збірної України на чемпіонат Європи-2020 – найрезонансніша тема останніх днів. Де можна придбати нову футболку та її ціна – розібрався "Футбол 24".

Збірна України спричинила справжній фурор, представивши нову ігрову форму, в якій наша національна команда гратиме на Євро-2020. "Синьо-жовті" вже провели один поєдинок в новому екіпіруванні – у Харкові підопічні Андрія Шевченка розбили Кіпр з рахунком 4:0.

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Нова форма збірної України виготовлена у трьох кольорах – синьому, жовтому та білому. Екіпірування містить гасла "Слава Україні!" та "Героям Слава!", а на грудях розробники розмістили карту України з тимчасово окупованими територіями Луганської і Донецької областей, а також анексованим Росією Кримом.

Це викликало неабияке обурення в країні-агресорі. Росіяни вбачають у такій формі національної команди України політичний підтекст та вже звернулися з цього приводу в УЄФА. Щоправда, Союз європейських футбольних асосіацій у відповідь на запит тамтешніх ЗМІ вже заявив, що футболка збірної України на Євро-2020 затверджена відповідно до правил щодо екіпірування.

Резонанс навколо форми спричинив масовий попит на нові футболки "синьо-жовтих". Екс-гравець національної збірної Євген Левченко вже заявив, що обов'язково придбає один екземпляр після реакції росіян. Його шляхом готові піти і чимало звичайних уболівальників. "Футбол 24" з'ясував, де і як придбати нову форму збірної України на Євро-2020.

Де купити нову форму збірної України

Станом на момент виходу матеріалу є дві офіційні точки продажу. Перша – на офіційному сайті Joma в Україні. Саме іспанський виробник є технічним партнером збірної України. Вболівальники мають можливість обрати всі 3 комплекти – жовтий, синій або ж білий. Ціна ігрової футболки – 1888 гривень. Можна зекономити, придбавши форму з попередньої колекції – її вартість складає 1450 гривень.

Футболку можна замовити онлайн в інтернет-магазині, телефоном, а також передбачена можливість придбання в одному з магазинів Києва (бульвар Дружби народів, 21 та Електротехнічна, 45).

Також футболку збірної України можна придбати онлайн на сайті Епіцентру – титульного спонсора "синьо-жовтих". У наявності теж є всі 3 варіанти, а ціна – 1857 гривень за футболку. Форму можна як забрати особисто, так і замовити кур'єрську доставку. Покупці форми зможуть отримати свій товар з 10 червня.

А от у офіційному фан-шопі УАФ нових футболок збірної України наразі немає в наявності. Як і немає інформації про приблизний термін її надходження у продаж.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2020 Україна зіграє в неділю, 13 червня. Суперником стане команда Нідерландів, початок гри – о 22:00 за Києвом.

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