"Чи пропонували підписати Коноплянку, коли я очолював Верес? Та ні, де Коноплянка, а де Верес? У нього були, я знаю, пропозиції з України. Але він не готовий приїхати в Україну і грати. Чи міг би Євген виступати в УПЛ? Складне питання, краще в Коноплянки запитати.

"Я вас здивую": Вацко назвав єдиний клуб УПЛ, який хотів підписати Коноплянку, і озвучив пропоновану зарплату

Це здогадки, а що було насправді... Розумієте, тут футболісти грають за одну суму, а приходить той, хто зароблятиме вдесятеро більше. Це трошки... Краще тримати рівень, той, що є. Щоб таких великих перепадів не було у зарплатні", – поділився Вірт в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж цього літа на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме у румунському клубі від 15 до 20 тисяч євро.

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну