Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не зміг дограти матч 10-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Давід Де Хеа / твіттер Давіда Де Хеа

Іспанець влетів коліном у стійку, коли намагався відбити м'яч після удару зі штрафного у виконанні Ворд-Прауза. Вже у перерві Де Хеа був замінений на Діна Хендерсона.

Камбек імені Кавані у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

"Удар прийшовся прямо над коліном, сподіваюся, він буде в порядку до середи", – наводить слова Сульшера Manchester Evening News.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед зумів вирвати перемогу в Саутгемптона (3:2) завдяки дублю та асисту Кавані.

Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон завдяки дублю та асисту Кавані – "дияволи" оформили камбек з 0:2