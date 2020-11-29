Де Хеа зазнав курйозної травми у матчі проти Саутгемптона
21:23 - Читать на русском
Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не зміг дограти матч 10-го туру АПЛ проти Саутгемптона.
завершено
23’ Ян Беднарек
Бруну Фернандеш 60’
Едінсон Кавані 74’
Едінсон Кавані 90+2’
23’ Ян Беднарек
60’ Бруну Фернандеш
74’ Едінсон Кавані
90+2’ Едінсон Кавані
Іспанець влетів коліном у стійку, коли намагався відбити м'яч після удару зі штрафного у виконанні Ворд-Прауза. Вже у перерві Де Хеа був замінений на Діна Хендерсона.
Камбек імені Кавані у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3
"Удар прийшовся прямо над коліном, сподіваюся, він буде в порядку до середи", – наводить слова Сульшера Manchester Evening News.
Зазначимо, що Манчестер Юнайтед зумів вирвати перемогу в Саутгемптона (3:2) завдяки дублю та асисту Кавані.
Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон завдяки дублю та асисту Кавані – "дияволи" оформили камбек з 0:2
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