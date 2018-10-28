Де Хеа завадив відзначитись Роналду на Олд Траффорд – сейв дня у Лізі чемпіонів

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа виконав неймовірний сейв у матчі Ліги чемпіонів.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед приймав у себе вдома Ювентус. Матч закінчився мінімальною перемогою турнців з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Дибала.

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Окрім голу у матчі був ще один цікавий момент. На 52 хвилині поєдинку нападник Ювентуса Кріштіану Роналду потужно пробив з-за меж штрафного майданчика.

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М’яч летів прямісінько у верхній правий кут воріт, але голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа здійснив неймовірний сейв, врятувавши свою команду від 2-го пропущеного голу.