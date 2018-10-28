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Де Хеа завадив відзначитись Роналду на Олд Траффорд – сейв дня у Лізі чемпіонів

24 жовтня 15:37 2299 Читать на русском
Де Хеа завадив відзначитись Роналду на Олд Траффорд – сейв дня у Лізі чемпіонів
Давід Де Хеа / соцмережі

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа виконав неймовірний сейв у матчі Ліги чемпіонів.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед приймав у себе вдома Ювентус. Матч закінчився мінімальною перемогою турнців з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Дибала.

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Окрім голу у матчі був ще один цікавий момент. На 52 хвилині поєдинку нападник Ювентуса Кріштіану Роналду потужно пробив з-за меж штрафного майданчика.

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М’яч летів прямісінько у верхній правий кут воріт, але голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа здійснив неймовірний сейв, врятувавши свою команду від 2-го пропущеного голу.

Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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