Для Давіда Де Хеа й Едерсона 16-й тур англійської Прем'єр-ліги вже став пам'ятним. Обоє можуть похизуватись розкішною статистикою.

Давід Де Хеа в матчі з Норвічем / Twitter МЮ

Манчестер Сіті напередодні мінімально обіграв Вулверхемтон (1:0), а Едерсон не пропустив жодного м'яча. Для голкіпера це був 100-й матч на нуль за "містян" у всіх турнірах, повідомляє прес-служба клубу.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком

Інша команда з Манчестера – МЮ – теж здобула перемогу з рахунком 1:0, суперником був Норвіч. Давід Де Хеа провів 200-ту "суху" гру у своїй кар'єрі: 159 матчів на нуль він відіграв за манкуніанців, 22 – за Атлетіко, а ще 19 – за збірну Іспанії.

Зауважимо, Едерсон виступає за Ман Сіті з 2017 року, Де Хеа одягає футболку Манчестер Юнайтед з 2011-го.

Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч