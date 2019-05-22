Де Хеа відмовився від покращеного контракту з Манчестер Юнайтед – на голкіпера вийшов ПСЖ

Парижани створюють додаткові проблеми Манчестер Юнайтед у переговорах зі своїм воротарем Давідом Де Хеа.

Пропозиція керівництва "червоних дияволів" не влаштувала іспанця, інформує The Sun.

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Манчестер Юнайтед не хоче платити Де Хеа 350 тисяч фунтів на тиждень. За інформацією видання, саме таку зарплатню вимагають представники гравця збірної Іспанії. А от ПСЖ готовий задовольнити апетити зіркового воротаря. Французький клуб також пропонує 60 мільйонів фунтів, щоб переконати МЮ все ж відпустити Давіда.

У сезоні 2018/19 Де Хеа не виграв жодного трофею, що стало зайвим приводом для думок щодо зміни команди.

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