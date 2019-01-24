Де Хеа пропустить поєдинок із Арсеналом у Кубку Англії

Основний воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не допоможе своїй команді в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії проти лондонського Арсенала.

Іспанський кіпер не поїхав із манкуніанцями до британської столиці, повідомляє Manchester Evening News.

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Наразі про причини відсутності Де Хеа нічого невідомо. Проте, в попередніх раундах кубкового турніру ворота МЮ захищав резервний воротар Серхіо Ромеро. Очікується, що саме досвідчений аргентинець вийде в старті на матч із Арсеналом.

Відзначимо, що Давід Де Хеа в нинішньому сезоні провів 28 матчів у всіх турнірах. Поєдинок Арсенал – Манчестер Юнайтед відбудеться у п'ятницю на Емірейтс. Початок зустрічі о 21:55.