Манчестер Юнайтед переграв Лестер у 5 турі АПЛ. Одним з героїв поєдинку став Де Хеа. Іспанець у другому таймі здійснив шикарний сейв, витягнувши м'яч з-під поперечини після удару Маддісона.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Цей сейв і ця перемога – для тебе, бабусю. Спостерігай за моїм польотами, де б ти не була", – написав Давід у Instagram після матчу. У коментарях голкіпера підтримали партнери по Юнайтед і збірній Іспанії.

Де Хеа у минулі сезони неодноразово ставав найкращим гравцем Манчестер Юнайтед, але зараз отримує дуже багато критики за слабку гру ногами.