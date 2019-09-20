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Де Хеа пожертвував 200 тисяч євро співвітчизникам, які постраждали від стихійного лиха

22:14 117 Читать на русском
Де Хеа пожертвував 200 тисяч євро співвітчизникам, які постраждали від стихійного лиха
Давід Де Хеа / Reuters

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не залишився осторонь проблем жителів іспанських регіонів, які постраждали від повені.

Гравець збірної Іспанії пожертвував 200 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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Де Хеа допоміг жителям Мурсії та Аліканте, які отримали чималі проблеми після страшного паводку. До слова, голкіпер Манчестер Юнайтед народився у Мадриді, а його батько походить з уражених стихією регіонів.

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Нагадаємо, нещодавно Де Хеа уклав новий контракт з Манчестер Юнайтед терміном до 2023 року.

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Теги
Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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