Де Хеа пожертвував 200 тисяч євро співвітчизникам, які постраждали від стихійного лиха

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не залишився осторонь проблем жителів іспанських регіонів, які постраждали від повені.

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Де Хеа допоміг жителям Мурсії та Аліканте, які отримали чималі проблеми після страшного паводку. До слова, голкіпер Манчестер Юнайтед народився у Мадриді, а його батько походить з уражених стихією регіонів.

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Нагадаємо, нещодавно Де Хеа уклав новий контракт з Манчестер Юнайтед терміном до 2023 року.