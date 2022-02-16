Давід Де Хеа рятує свої ворота у матчі з Брайтоном / Офіціний сайт АПЛ

У перенесеному матчі 18-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на власному полі здолав Брайтон 2:0 і піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці.

Розкішний гол Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Іспанський голкіпер "червоних дияволів" Давід Де Хеа провів у складі манкуніанців 128-й сухий матч у Прем'єр-лізі та повторив клубний рекорд. 31-річний воротар відтепер ділить це досягнення з Петером Шмейхелем, який виступав за МЮ з 1991 по 1999 рік. Третій у цьому рейтингу – нідерландець Едвін ван дер Сар з 90 сухими поєдинками.

Побити рекорд іспанець зможе вже у неділю, 20 лютого, у виїзному матчі проти Лідса. Початок зустрічі о 16:00.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед у липні 2011 року з мадридського Атлетіко за 25 млн євро. У поточному сезоні провів у рамці манкуніанців 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких пропустив 39 голів (ще у 8 матчах відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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