"Де Хеа пощастило отримати такий контракт", – Моурінью вважає, що Манчестер Юнайтед переплатив своєму воротареві

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що манкуніанський клуб занадто високо оцінив послуги свого воротаря Давіда Де Хеа, коли укладав з ним новий контракт.

"Не думаю, що Манчестер Юнайтед варто було платити Де Хеа так багато за новим контрактом. Рік чи два тому за ним полював весь світ. На даний момент, думаю, більшість дверей великих клубів для нього закриті.

Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Двері Реала для нього закриті, двері Барселони для нього закриті, двері ПСЖ для нього закриті. Я не вважаю, що Манчестер Юнайтед відчував тиск, боячись втратити Давіда. Він витребував собі феноменальний контракт і в цей момент йому трохи пощастило отримати його", – сказав Моурінью в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2011 року з Атлетіко за 25 млн євро. У 367 матчах за манкуніанський клуб 28-річний іспанець пропустив 377 м'ячів.

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