toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ВОРСКЛА - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ ДЕСНА - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

"Де Хеа пощастило отримати такий контракт", – Моурінью вважає, що Манчестер Юнайтед переплатив своєму воротареві

17:10 205 Читать на русском
"Де Хеа пощастило отримати такий контракт", – Моурінью вважає, що Манчестер Юнайтед переплатив своєму воротареві
Давід Де Хеа та Жозе Моурінью

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що манкуніанський клуб занадто високо оцінив послуги свого воротаря Давіда Де Хеа, коли укладав з ним новий контракт.

"Не думаю, що Манчестер Юнайтед варто було платити Де Хеа так багато за новим контрактом. Рік чи два тому за ним полював весь світ. На даний момент, думаю, більшість дверей великих клубів для нього закриті.

Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Двері Реала для нього закриті, двері Барселони для нього закриті, двері ПСЖ для нього закриті. Я не вважаю, що Манчестер Юнайтед відчував тиск, боячись втратити Давіда. Він витребував собі феноменальний контракт і в цей момент йому трохи пощастило отримати його", – сказав Моурінью в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2011 року з Атлетіко за 25 млн євро. У 367 матчах за манкуніанський клуб 28-річний іспанець пропустив 377 м'ячів.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Гранада – Барселона: антирекорди "блаугранас", вирок для Вальверде, непомітність Лео та справедливий успіх андалусійців
02:55
10170
Теги
Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Анже
18:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук