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Де Хеа на тлі нещадної критики побив рекорд надійності для голкіперів Манчестер Юнайтед

11:50 - Читать на русском
Де Хеа на тлі нещадної критики побив рекорд надійності для голкіперів Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа / фото: Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа зберіг свої ворота "сухими" в матчі 38-го туру АПЛ проти Лестера (2:0).

Цей результат дозволив іспанцю провести 113-й "сухий" матч за Манчестер Юнайтед в АПЛ. За цим показником Де Хеа вийшов на одноосібне перше місце в історії клубу, обігнавши данця Петера Шмейхеля, який провів 112 матчів на нуль у Прем'єр-лізі.

Вирішальний крок Манчестер Юнайтед у Лігу чемпіонів у відеоогляді матчу проти Лестера

Варто відзначити, що впродовж своєї кар'єри на Олд Траффорд Шмейхель провів 292 матчі у чемпіонаті Англії, в активі Де Хеа наразі 313 поєдинків.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов в Манчестер Юнайтед з мадридського Атлетіко влітку 2011 року. Після матчу 34-го туру з Астон Віллою Де Хеа також випередив Шмейхеля за кількістю матчах у складі "червоних дияволів" серед іноземців. Останнім часом іспанця нещадно критикують. Зокрема, легендарний Рой Кін взагалі заявив, що для боротьби за чемпіонство Ман Юнайтед потрібен новий голкіпер.

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Теги
Петер Шмейхель Давід Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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