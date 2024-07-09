Де Хеа може відновити кар'єру в Саудівській Аравії – він пропустив цілий рік, чекаючи серйозні варіанти
Іспанський голкіпер Давід Де Хеа має шанс повернутися на футбольне поле.
Після завершення контракту з Манчестер Юнайтед ще минулого літа 33-річний іспанець перебував без команди. Де Хеа розраховував отримати серйозну пропозицію від сильного клубу в Європі, але так і не дочекався.
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За інформацією Руді Галетті, зараз Давід веде переговори про контракт з Аль-Шабабом. Також є ще один варіант, але обидва клуби із Саудівської Аравії.
До слова, раніше можливістю підписати Де Хеа цікавився ще й Аль-Наср. Однак клуб, за який виступає Кріштіану Роналду зосередився на більш зіркових варіантах, розглядаючи чинних воротарів із топ-клубів.
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