Іспанець пропускав матч проти Крістал Пелас (0:0) через особисті причини, про які головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер говорити не захотів, повідомляє MEN.

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Другий воротар "червоних дияволів" Дін Хендерсон заздалегідь знав, що вийде на поле. Вихованець Манчестер Юнайтед ідеально скористався своїм шансом – відіграв на нуль, врятувавши від гола Айю під завісу зустрічі.

Джерело додає, що Де Хеа може пропустити весь березень. За цей час команда проведе 2 матчі АПЛ (Ман Сіті, Вест Хем), поєдинок 1/4 Кубка Англії проти Лестера, а також двічі зустрінеться з Міланом в 1/8 Ліги Європи.

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