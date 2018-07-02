Де Хеа: Ми облажалися, але ніколи не здамося

Давід Де Хеа не відбив жодного післяматчевого пенальті / Фото: ФІФА

Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Дякую всім, хто підтримував, критикував з повагою і засмутився разом з нами.

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Ми облажались, але піднімемося з колін і ніколи не здамося", – написав Де Хеа у своєму Твіттері.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2018 Де Хеа пропустив 6 голів з 7 ударів у площину воріт.

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