"Остання хвилина матчу – і мені вдалося врятувати. Дуже важливі три очки для нашої команди.

Реабілітація Лінгарда та змарнований шанс імені Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед

Перед ударом у голові була лише одна думка: "Ти повинен відбити цей удар". Це був важкий матч, обидві команди могли перемогти. Добре, що Лінгард зумів забити красивий м'яч. Сульшер у роздягальні сказав, що ці бали дуже важливі для нас зараз", – цитує кіпера BBC.

Відзначимо, що Давід Де Хеа на 90+5-й хвилині відбив одинадцятиметровий у виконанні Нобла та врятував 3 очки для Юнайтед.

Вест Хем драматично програв МЮ – Ярмоленко заробив пенальті на 90+5, але партнер врятував Роналду в матчі АПЛ